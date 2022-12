Luca Onestini nei guai seri | ormai il concorrente non ha più “scuse”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’ex tronista di Uomini e donnesembra essere stato scoperto da tutti. Ildi questa edizione infatti dopo essere stato smascherato dalla ex Soleil in diretta tv, pare che in Casa ad accorgersene del suo piano siano stati anche altri concorrenti. Soleil Sorge smascheradavanti a tutti Tutto è iniziato dallo L'articolo proviene da KontroKultura.

ilmessaggero.it

L'ingresso di Soleil Sorge come opinionista del Grande Fratello Vip , sebbene temporanea e per solamente due puntate, ha totalmente destabilizzatoe Antonella Fiordelisi . I due gieffini hanno preso malissimo le critiche della bionda influencer, lanciandosi in parodie di cattivo gusto e in congetture davvero affascinanti. Ecco cosa ...nelle ultime ore ha trovato il modo di non far litigare Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria . Come Sparlando di Soleil Sorge e complottando contro di lei. Il Vippone avrebbe ... GF Vip, la scena super hot tra Oriana e Giaele: Luca Onestini non riesce a trattenersi Botta e risposta infuocato tra il fratello di Luca Onestini, Gianmarco, e Soleil Sorge che al Grande Fratello Vip sta sostituendo Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. La presenza di Soleil Sorge ...Isolata al Grande Fratello Vip dopo la dura lite con Luca Onestini, Nikita Pelizon si allontana dal gruppo e sceglie di andare a dormire da sola ...