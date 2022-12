LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2022 in DIRETTA | partenza ritardata | cosa è successo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DIDELLADI11.30 Un apripista è finito nelle reti, pazzesco! Serviranno circa 8-10 minuti prima del via: incredibile. 11.30! 11.28 Rogentin è pronto al cancelletto di. 11.26 Il primo a partire sarà lo svizzero Stefan Rogentin. Subito dopo toccherà a Mattia Casse. I primissimi a scendere troveranno sulla neve una polverina che garantirà più grip su questo ghiaccio. La pista sarà però in ombra, perché più tardi arriverà il sole ad illuminarla. 11.24 L’uomo da battere sarà il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che ieri ha strabiliato in prova. ...

valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Gut-Behrami e Shiffrin impressionano ma Bassino e Brignone sono subito dietro! Alle 13.00 la seconda manche La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.