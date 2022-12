Il monastero | le suore | Giovanni Paolo II | il luogo scelto da Ratzinger per l' ultimo tratto di strada

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Francesco si è recato nelche Benedetto XVI scelse per ritirarsi in omaggio alle volontà di Wojtyla

ilGiornale.it

La rinuncia al papato risale al 2013 e da quel momento il Papa emerito ha sempre vissuto alMater Ecclesiae con monsignor Georg Gaenswein e leche lo assistono, mostrandosi in poche ...Da lì il papa emerito accompagna la Chiesa con la preghiera, vivendo nelassistito dal fido segretario, monsignor Georg Gaenswein, e dallelaiche, le memores domini. Il monastero, le suore, Giovanni Paolo II: il luogo scelto da Ratzinger ... Francesco si è recato nel monastero che Benedetto XVI scelse per ritirarsi in omaggio alle volontà di Wojtyla Poche centinaia di metri separano il monastero Mater Ecclesiae, il luogo del ritiro scelto ...Il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni conferma il peggioramento delle condizioni di salute del Papa emerito, Benedetto XVI, dopo le parole pronunciate stamane da Papa Francesco al termi ...