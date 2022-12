I più letti del 2022 su Lookdavip

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E’ tempo di bilanci e anche noi diriguardiamo quali sono gli articoli che hanno riscontrato maggiormente la curiosità dei lettori. Royals, cinema e matrimoni si confermano gli argomenti più cliccati. Vediamo nel dettaglio di che si tratta. Meghan Markle e la Regina I cognati a lutto per la morte della regina ElisabettaLa guerra tra i cognati appassiona i lettori. Meghan Markle torna in Inghilterra per la morte della regina Elisabetta e si grida allo scandalo: quello sotto al vestito è un microfono? Sta raccogliendo materiale per il loro documentario?Il look dei partecipanti al funerale della sovrana incuriosisce tutti: non capita tutti i giorni di vedere tante regine a lutto! E poi ci sono i significati nascosti dietro i gioielli della famiglia reale. W il Cinema Tina Kunakey e Vincent Cassel sul red carpet di CannesLe sale non saranno piene ma il pubblico è ...