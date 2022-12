Furti di auto poi smembrate per i pezzi di ricambio | arresti nel foggiano In particolare a Cerignola

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Operazione della polizia con varinel, aed in altri centri. Secondo l”accusa la banda era dedita adipoi xannibalizzate per ricavarnedida vendere in maniera illecita. L'articolodipoiper idinel In proviene da Noi Notizie..

Liberoquotidiano.it

... basta sdraiarsi sotto un'ed essere dotati di un flessibile per tagliare il tubo di scarico. ... specialmente per chi vive in zone dove questo tipo diè particolarmente frequente.... che effettuano 80 posti di controllo nelle aree più sensibili, con lo scopo di prevenire i... poiché veniva trovato alla guida della suain possesso di più di 2 etti di cocaina. Militari ... Marmitte d'auto, boom di furti: ecco che cosa c'è dietro davvero Dalle prime luci dell'alba, nell'ambito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato di Foggia, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è in corso una vasta operazione ...Dalle prime luci dell’alba, nell’ambito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato di Foggia, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziar ...