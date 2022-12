OlbiaNotizie

Nel corso della discussione in commissioneha invitato nuovamente 'a sciogliere il nodo su come il Governo intende utilizzare l'aumento di capitale previsto per l'ex -al fine di ...Nel corso della discussione in commissioneha invitato nuovamente 'a sciogliere il nodo su come il Governo intende utilizzare l'aumento di capitale previsto per l'ex -al fine di ... Ex Ilva: Orlando (Pd), 'sì intervento urgente ma nessun regalo a Mittal Roma, 28 dic (Adnkronos) - "È urgente un intervento per fare fronte alle difficoltà di Acciaierie d Italia. Mi auguro che non si traduca in un immeritato regalo al gruppo Mittal". Lo scrive ...In Serie D, l’Ilvamaddalena si aggiudica il derby con l’Arzachena. Una partita ricca di emozioni. I padroni di casa passano in vantaggio al 20’ con Escobar. Al 24’ Bonacquisti firma il pari. Nel recup ...