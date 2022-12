Dl Rave | dalla Camera via libera alla fiducia con 206 sì

Il Sole 24 ORE

ROMA - Via libera dall'Aula della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto. I voti favorevoli sono stati 206, quelli contrari 145 e gli astenuti 3. - foto Agenziafotogramma.it - . sat/red 28 - Dic - 22 19:36 Sponsor... rimuovendo le criticità derivantilegge 3/2019", si legge nel testo a prima firma Enrico ... Tuttavia la riunione per decidere il da farsi si terrà dopo la fiducia sul dl. Così fonti della ... Decreto Rave, i perché dello scontro: norme anti-raduno, reintegro no vax e reati contro la Pa L'Aula della Camera tiene la discussione generale sul decreto rave. Nel pomeriggio la maggioranza potrebbe proporre una votazione per tagliare la discussione generale sul provvedimento, che scade il ...La Camera conferma la fiducia al governo, posta sul decreto rave. I voti a favore sono 206, i contrari 145 e 3 astenuti. Dopo ...