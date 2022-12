Da no-vax espulso a campione idolatratato | Djokovic torna in Australia | GUARDA

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dal centro di detenzione per migranti all'accoglienza con tutti gli onori. Novakè pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. A un anno di distanza dal divieto di entrare sul territoriono, il tennista di Belgrado è al nuovo appuntamento per lo Slam. Lo scorso annoera stato costretto a saltare sia l'n Open sia l'Us Open per la sua decisione di non sottoporsi al vaccino anti-Covid. L'obbligo di vaccino nel frattempo è stato tolto, e quindi non ci sono vincoli di accesso. Ieri, dopo aver ricevuto il visto, è sbarcato ad Adelaide, città che dal 2 all'8 gennaio ospiterà il torneo Atp 250 che anticipa di una settimana l'n Open. «Ancora una volta sarà lui l'uomo da battere», ha affermato il direttore ...

La Stampa

Il campione era statodall'Australia a gennaio, dopo che l'allora ministro dell'... poteva essere visto come un'"icona" per i no -. La decisione del ministro di espellere l'ex numero 1 del ...Al campione serbo era stato vietato di giocare lo scorso anno, dopo essere statodal Paese a causa delle sue posizioni no. Non vaccinato contro il covid, Djokovic aveva provato a restare ... “Da espulso perché no vax a benvenuto”, ora Djokovic è l’uomo da battere agli Open in Australia Il campione era stato espulso dall'Australia a gennaio. L'allora ministro dell'immigrazione Alex Hawke riteneva che rappresentasse un rischio per la salute e l'ordine pubblico ...Lo scorso anno era stato espulso perché non vaccinato. Quest’anno l’obbligo è stato revocato ed è già ad Adelaide ...