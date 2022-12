Calciomercato.com

Lo show di Capodanno 2023 'L'anno che verrà' in diretta da Perugia su1 è condotto da Amadeus . ... Capodanno pirotecnico ovviamente a Napoli , dove la mezzanotte si trasforma in un...Dal comunicato stampa di Mediaset, divulgato ieri, si apprende che la rete avrebbe lasciato la conduttrice libera di scegliere se prendere parte al programmaoppure no. Nel caso in cui la ... Clamoroso, la Rai sfratta 90° minuto per il compagno di Belen È polemica sul "no" di Silvia Toffanin ad Amadeus ma la conduttrice potrebbe non essere proprio stata invitata: il retroscena clamoroso ...Daniele Priori 27 dicembre 2022 Non desiderare il green pass d'altri. Soprattutto se falso. Non dire le parolacce nei brani sanremesi. Soprattutto nei titoli. Non è il refrain fuori luogo di un disco ...