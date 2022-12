Capodanno 2023 a Minturno | tutti gli eventi in programma

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)– Una serata all’insegna della musica, del divertimento e di spettacoli da non perdere: “Scauriche canta” è l’evento che animerà la notte del 31 dicembre per passare l’ultimo dell’anno in Piazza Sant’Albina (ex Rotelli). IlSi parte alle ore 23 con il Dj set di Valerio Roncone. Si passa poi alla musica dal vivo, canti, balli e animazione con lo showman Filippo Merola e la speaker Monica Carofano. A seguire, sarà il turno dell’acoustic fellings con Andrea Taddeo e Sarah Williams. La serata tornerà poi indietro negli anni ’70/’80 con il Funky Disco Revival di Marco Viccaro e i Cotton Club. Toccherà poi allo Special Music Fire Show di Mario Ciacciarella. Allo scoccare della mezzanotte arriveranno gli auguri del sindaco Gerardo Stefanelli e dell’Amministrazione comunale. L’evento di ...

