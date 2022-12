Calciomercato Cremonese | il sogno è Shomurodov Ma c’è un problema

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), ildel club lombardo per l’attacco è. Ma c’è unper il suo acquisto Laè in cerca di un rinforzo in attacco e avrebbe messo nel mirino Eldor, in uscita dalla Roma con cui, fin qui, non ha trovato spazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ostacolo sarebbe però rappresentato dalla formula dell’affare: i giallorossi vorrebbero cedere l’uzbeko solo a titolo definitivo, ma i 10 milioni richiesti sono troppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

