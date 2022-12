Anthony Delon | “Ho affrontato i miei demoni”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Debole e crudele”, libro in cuiaffronta le complesse dinamiche della propria vita familiare, è un successo editoriale. Le violenze subìte, il difficile rapporto con il padre, la resilienza e infine il perdono: in questa intervista l’attore francese ci offre uno scorcio del proprio passato. Quando matura l’idea del libro e quali motivazioni ci sono dietro il bisogno di scriverlo? L’idea è nata nell’agosto 2020, mentre ero in vacanza con la mia famiglia. Mia madre era molto malata, sapevo che sarebbe morta, e anche la salute di mio padre era molto fragile. Decisi quindi di parlare di noi, di me, della mia famiglia. Sentivo la necessità di lasciare una testimonianza. Probabilmente era un modo per fermare il tempo, perché avevo paura di quello che sarebbe successo in un prossimo futuro. Volevo anche fare loro un omaggio. Il titolo ...