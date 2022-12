Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 27 dicembre 2022

(Di martedì 27 dicembre 2022) Idell’deldi, 27. Nessun 6 né 5+1 al concorso di. Questa la combinazione: 3-37-39-44-68-71. Numero Jolly: 11. Superstar: 21. Alla prossimail jackpot a disposizione del ‘6’ sarà di 335,4 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Un giorno in più non è una tragedia, si osserva nella maggioranza, ricordando che ledue manovre sono state chiuse addirittura il 30 dicembre. Ma l'accumularsi di errori e ritardi fa infuriare ...La situazione a Teheran Grande preoccupazione, dunque, considerate anche legiunte dall'Iran. L'Ong Iran Human Rights ha reso noti numeri sconcertanti: 476 morti dall'inizio delle ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" Molto attiva sui propri social, Romina Power non ha disdegnato di dedicarsi ai suoi fan anche durante le festività natalizie.Ultima del 2022. Sono pronti capitan Fernando Perugino e compagni ad affrontare la 14esima giornata di serie A. Gli azzurri chiuderanno in trasferta, affrontando la Fortitudo Pomezia domani ...