THE WHALE | un viaggio emozionante con Brendan Fraser

(Di martedì 27 dicembre 2022) Arriverà nei cinema italiani il 23 febbraio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection The, il nuovo,film di Darren Aronofsky. Quanto ha incassato The? Dopo uno straordinario esordio al box office USA, dove in soli sei cinema tra New York e Los Angeles ha incassato ben 360.000 dollari con una media a sala di 60.000 dollari, la migliore in assoluto nel 2022, il film ha confermato la sua forza al botteghino incassando nel secondo e nel terzo weekend oltre 2.800.000 dollari, attestandosi come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica. I Wonder Pictures “Siamo molto lieti che il pubblico statunitense abbia premiato The, un film di cui ci siamo innamorati da subito e di cui già all’anteprima a Venezia avevamo percepito la forza, il calore e la capacità di ...

Grandi notizie per i fan in attesa di vedere nelle sale, il nuovo film di Darren Aronofsky con protagonista uno straordinario Brendan Fraser nei panni di un uomo di 300 kg. Dopo il passaggio nei festival e l'uscita americana, è stata finalmente ... THE WHALE: Brendan Fraser è Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo ...