Msi | Boldrini Pd | ' La Russa si dimetta'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic (Adnkronos) - "Laesalta il MSI, partito neofascista e i suoi fondatori. Il Presidente del Senato della Repubblica nata dalla Resistenza non può mortificare la Costituzione antifascista. Zero senso delle istituzioni. Svilita la seconda carica dello Stato. Si”. Lo scrive su Twitter Laura, deputata del Partito democratico.

