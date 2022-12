Manovra | opposizioni occupano commissione Bilancio Senato in attesa risposta La Russa**

Il Sannio Quotidiano

...donne e criminalità minorile Rispettare il timing richiesto dalla premier significa che la... Lehanno tirato il freno a mano nella lunga notte tra il 23 e il 24 per il via libera ......43:16 Berlusconi: "Bene, ora riforma della giustizia" 'Considero questala migliore ... E le, pentastellati e sinistra in primis, hanno già annunciato battaglia con ogni mezzo. **Manovra: opposizioni occupano commissione Bilancio Senato in ... Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Dopo la richiesta di ridefinire i tempi per l'esame del disegno di legge di Bilancio, in attesa della risposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, le opposizioni..Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...