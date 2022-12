Lazio | vice-Immobile | Bonazzoli o Cheddira a gennaio | poi Sallai

Calcio in Pillole

... mancano ovviamente soltanto i campioni del mondo Di Maria e Paredes oltre alcampione del ... a quei 16 minuti hanno poi fatto seguito 17 minuti contro l'Inter e 26' contro la, ultima gara ...Sulla questione è intervenuto anche Alberto Chiriatti,segretario regionale vicario della Fimmg del: 'È importante testare e limitare la circolazione e non ultimo, in caso di necessità, ... Mercato Lazio, a Sarri serve un vice Immobile. E su Luis Alberto… [themoneytizer id=”99064-6] Con molta probabilità la Lazio durante la sessione invernale di mercato non procederà agli acquisti. Stando a quanto evidenzia il Corriere dello Sport, solo una cessione b ...Roma, 27 dic (Adnkronos) - "Finalmente con la scelta del M5S di candidare Donatella Bianchi si chiarisce il quadro per le regionali nel Lazio. Ovviamente ora non può più condurre #LineaBlu. Fa una sce ...