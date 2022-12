Iran | il regime ha “ucciso una bambina di 12 anni”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il giorno di Natale, in, unadi 12è stata uccisa da alcuni agenti di polizia che hanno aperto il fuoco contro l’auto a bordo della quale viaggiava insieme ai genitori nella provincia di Hormozgan. Saha Etebari, 12, è deceduta all’interno dell’auto dei suoi genitori dopo che agenti in borghese dell’IRGC (Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche) hanno fatto fuoco a un posto di blocco non contrassegnato. I proiettili hanno colpito l’auto e poi il corpo della piccola Saha. A denunciare il tragico episodio, il gruppo di attivisti indipendente “True”. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulla dinamica. La notizia è stata ripresa anche da giornalisti indipendenti in, tra cui Ali Javanmardi. Sul posto sono arrivati ??subito i soccorsi ma la ...

