App Immuni ai saluti | tra pochi giorni non sarà più attiva

ROMA - Dal prossimo 31 dicembre sarà dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid-19 e la relativa App Immuni, che ha avuto la finalità di allertare le persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi. Dalla stessa data verrà interrotto ogni trattamento di dati personali associato al sistema di allerta coronavirus.