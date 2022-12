Traffico Roma del 26-12-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema su via Ardeatina dove per un incidente Ci sono rallentamenti alla freccia di via Appia Anticae rallentamenti poi su Viale del Muro Torto in direzione del Lungotevere è chiusa via della Magliana nei pressi di Ponte Galeria per le conseguenze di un incendio è per la presenza di olio la sede stradale domani cominceranno i lavori di ripavimentazione ricordiamo inoltre che la stessa via della Magliana è chiusa anche tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne trasporto pubblico sono in servizio i mezzi pubblici con orario festivo Diurno e notturno dalle 21 Fermi treni sulla linea a della metropolitana per la ripresa dei lavori alle infrastrutture con servizio sostitutivo in superficie con bus ...