“Se firmiamo | devono essere giocatori che fanno la differenza”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 26/12/2022 alle 19:41 TEC L’allenatore del Valencia ha dichiarato di avere piena fiducia nel suo gruppo diHa inoltre sottolineato dimolto soddisfatto del lavoro che la squadra ha svolto in vista del ritorno alle competizioni Lo ha sottolineato il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso se finalmenteacquisti in questo imminente mercato invernale sarà per ichelaed era molto soddisfatto della sua squadra attuale. “Sono felicissimo della mia squadra, dei ragazzi che lavorano con me da quando abbiamo iniziato. Se dobbiamo ingaggiare uno o due, ...

piacenzasera.it

... che noi, abbiamo dato risposte ai lavoratori' ha detto. Ha poi ricordato le vertenze ... i lavoratoriessere uniti e non giocare al massacro sulle spalle dei lavoratori, come fanno ...... che noi, abbiamo dato risposte ai lavoratori' ha detto. Ha poi ricordato le vertenze ... i lavoratoriessere uniti e non giocare al massacro sulle spalle dei lavoratori, come fanno ... Tarenchi confermato segretario Filt Cgil “Più forza al protocollo sulla ... Il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla procedura per la richiesta di passaporto russo da parte dei residenti delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia annesse dalla R ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...