Lutto nel mondo del calcio | a 49 anni scompare O' Neill - Sport - Calcio - quotidiano net

L'ex Juventus, Cagliari e Perugia era ricoverato da ieri presso l'ospedale di Montevideo a causa dell'aggravarsi di una malattia epatica contro cui lottava da tempo. L'ex nazionale dell'Uruguay ha giocato in serie A tra il 1995 e il 2002. Lutto nel calcio, è morto Fabian O'Neill. Oggi, dopo mezzogiorno, l'ex calciatore uruguaiano Fabián O'Neill è morto all'età di 49 anni dopo essere entrato in gravi condizioni nel CTI della Médica Uruguaya. Giocò in Italia con le maglie di Juventus, Cagliari e Perugia.