Globalist.it

La Bielorussia ha schierato sistemi missilistici tattici Iskander, in grado di trasportare testate nucleari, e sistemi di difesa aerea S - 400 forniti dalla Russia. Lo ha riferito un alto funzionario ...... mentre lui veniva accolto da alleato a Washington, il cosiddetto zar non riusciva a ottenere nemmeno la promessa del vassallodial suo fianco truppe bielorusse per aprire un ... Lukashenko fa schierare al confine sistemi missilistici in grado di trasportare testate nucleari Putin e Lukashenko discutono di addestrare i piloti bielorussi sull'uso di apparecchi aerei in grado di trasportare testate nucleari tattiche ...Un nuovo fronte a nord dell'Ucraina si potrebbe aprire nella guerra contro la Russia. È quanto emerso dopo l'incontro di ieri tra il presidente russo Vladimir Putin e quello della Bielorussia Alexande ...