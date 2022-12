Ischia | un mese dalla frana | fiaccolata silenziosa a Casamicciola in memoria delle vittime 

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dodici vittime, oltre 400 sfollati. A untragica alluvione del 26 novembre sono ancora profonde le ferite di, il comune ischitano colpitodove oggi pomeriggio si è svolta unaindegli scomparsi. Molti i nodi ancora da sciogliere, cominciando dal rientro a casafamiglie residenti nella ‘zona rossa’ e dagli esiti dell’inchiesta apertaprocura di Napoli, per ora senza indagati, sulle eventuali responsabilità del disastro. Si stima che unfa caddero su126 millimetri di pioggia in sei ore, una quantità d’acqua abnorme che il monte Epomeo non riuscì a drenare. Risultato, una valanga di detriti ...