Il Var di Argentina-Francia risponde alle critiche | «In poltrona | con birra e patatine | sembra tutto semplice» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’arbitro addetto al Var nella finale del Mondiale in Qatar, Tomasz Kwiatkowski,per la direzione di gara in un’intervista a Tvp Sport. La terna arbitrale è stata messa sotto accusa dai francesi, che ritengono che l’arbitro Marciniak avrebbe dovuto annullare il gol di Messi, il 3-2 ai supplementari, perché in quel momento le riserve dell’hanno invaso il campo. In realtà, non influendo in alcun modo nell’azione, l’episodio è stato giudicato delirrilevante. Il Var Kwiatkowski ha dato la sua versione, in difesa degli arbitri della finale. «Se dovessi analizzare il numero di azioni, i gol sono stati sei, anche in fase offensiva ci sono state alcune situazioni ‘strette’ in ambito di fuorigioco. Ho avuto tre rigori, dettati molto bene da Szymon, due situazioni con un ...