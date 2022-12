Evasione Beccaria | arriva capo Dipartimento giustizia minorile

La Repubblica

daldi Milano . È tornata la calma in via Calchi Taeggi e nelle strade circostanti, intorno al carcere minorile 'Cesare' di Milano, da dove ieri sono evasi 7 giovani ...dal carcere minorile 'Cesare' di Milano. In 7 hanno lasciato la struttura, come ha reso noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria che ha ... Evasione dal Beccaria, detenuti appiccano il fuoco nel carcere. Presi due dei sette ragazzi fuggiti. Salvini:… A Milano sette detenuti sono evasi nel pomeriggio di Natale dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria". Lo rende noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa ...