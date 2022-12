È morto Ronan Vibert | addio all’attore di “Saving Mr Banks” | stroncato da una malattia a 58 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Èa 58. L’attore britco, noto per i ruoli dell’editore Diarmuid Russell nel film “Mr.” e di GiovSforza nella serie tv “I Borgia“, si è spento in un ospedale della Florida dopo una breve. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua manager Sharon Vitro a “The Hollywood Reporter”; la natura esatta dellanon è stata specificata. Nato nel Cambridgeshire, in Inghilterra, il 23 febbraio 1964,ha vissuto a Penarth, nel Galles meridionale, fino a quando non ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art a Londra. Tra i primi ruoli di rilievo figurano tre episodi dell’acclamata miniserie britca “Traffik” del 1989, ...