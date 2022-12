Ballando con le Stelle 17 | la reazione di Luisella Costamagna alle critiche dopo la sua vittoria

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Si è conclusa fra le polemiche la diciassettesima edizione dicon le. Lo show di Milly Carlucci ha visto trionfare la giornalista, ripescataaver battuto al televoto Lorenzo Biagiarelli. Unaritenuta ingiusta non solo da parte del popolo del web, ma anche da alcuni concorrenti del programma, come Alessandro Egger. Nei giorni scorsi anche Selvaggia Lucarelli ha fatto delle rimostranze, sottolinenando quanto fosse confuso il sistema di votazione. Come riportato da Gossipetv.com, sembrerebbe che il pubblico abbia votato in gran massa Alessandro Egger, a ribaltare il risultato finale è stata la giuria. Tutti, a eccezione della Lucarelli, hanno votato per la: In buona sostanza, se la trasmissione avesse dovuto ...

Corriere della Sera

Lo scorso venerdì è calato il sipario sule Stelle , l'edizione delle polemiche del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, edizione vinta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca , vittoria contestatissima in ...Si tratta, in pratica, della versione brasiliana dile stelle dove la fidanzata di Boschetto ricopre il ruolo di professionista . Il cantante de Il Volo e la maestra di ballo si sono ... Una vittoria sfociata in polemica e anche un'istanza (di accesso ai voti della finale) di Codacons alla Rai. Non un gran finale per Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci arrivato ..." Non conta vincere ma partecipare. Noi abbiamo partecipato fino in fondo puntata dopo puntata guadagnandoci ogni secondo qui a Ballando ...