Uomo chiuso nel cassonetto e gettato a terra dai bulli | il video choc - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Le immagini sono state girate a Fuorigrotta, nel Napoletano. Il protagonista è una persona fragile: la polizia postale sta indagando per risalire all'identità dei ...Hanno spinto unad entrare in un cassonetto dei rifiuti, poi hannoil coperchio e rovesciato il contenitore. La denuncia arriva dal deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Il fatto è avvenuto nel ... Uomo chiuso nel cassonetto e gettato a terra dai bulli: il video diventa virale Le immagini sono state girate a Fuorigrotta, nel Napoletano. Il protagonista è una persona fragile: la polizia postale sta indagando per risalire all'identità dei giovani ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, la denuncia di Borrelli: “Bulli spingono un uomo ad entrare in un cassonetto” ...