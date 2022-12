Spagna | bus finisce in un fiume in Galizia | sale a sei il numero delle vittime – Il video e le foto

(Di domenica 25 dicembre 2022) Sono sei ledell’incidente dell’autobus che, nella notte tra sabato e domenica, è caduto nelLérez da un ponte a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) in, nel nord-ovest della. Sul mezzo c’erano otto persone. In mattinata, i servizi di emergenzani avevano dichiarato su Twitter di aver recuperato i corpi senza vita di due passeggeri, un bilancio che poi è salito nel corsoore. Altre due persone, tra cui l’autista dell’autobus di 60 anni, sono state soccorse e ricoverate in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:35 di sabato: il pullman della compagnia Monbus sulla linea tra Lugo e Vigo è caduto nelal chilometro 67,5 della N-541, nel comune di Peter. Sul mezzo viaggiavano i familiari che si stavano recando in visita ai ...

19.55cade in un fiume: 6 morti E' di sei morti il bilancio di un incidente in Galizia, comunità autonoma nel nord - ovest della. Un autobus è caduto per 40 metri fino al fiume Lerez all'...Tragedia di Natale in Austria, valanga travolge un gruppo di sciatorifinisce in un fiume in, 5 morti: la tragedia nella notte di Natale Arrestata l'attivista anti - hijab A dare notizia ... Spagna, bus finisce in un fiume in Galizia: sale a 6 il numero delle ... Un autobus è caduto per 40 metri fino al fiume Lerez all'altezza del Comune di Cerdedo Cotobade,sulla strada tra Lugo e Pontevedra Lo riferisce la protezione civile. Due i sopravvissuti: il conducente ...È quanto successo la notte scorsa nella regione della Galizia nordoccidentale, in Spagna. Tutte le persone scomparse sono state recuperate, annunciano i servizi di emergenza della Galizia.