Natale 2022 | supermercati e negozi aperti o chiusi oggi | 25 dicembre

Leggi su tpi

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ie isono, 25, in occasione del? E domani, 26, per Santo Stefano? Una domanda che si stanno ponendo in molti visto il periodo di feste e di continui pranzi e cene in compagnia di parenti e amici. D’altronde bisogna pur avere il modo di andare a comprare tutto l’occorrente. E se proprio all’ultimo vi siete resi conto che manca qualcosa? Per quanto riguarda ie ie a Santo Stefano, 25 e 26, non c’è una regola che vale in tutta Italia. In generale asarà molto difficile trovare ...