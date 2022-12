Milano | evasione da carcere minorile Beccaria | 7 detenuti fuggono

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Settesono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni ‘Cesare’ di”. Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UilPa Polizia Penitenziaria. Matteo Salvini, leader della Lega, è “sconcertato” per l’episodio, come riferiscono fonti del Carroccio. In serata, sono stati catturati due evasi. Uno dei due evasi aveva raggiunto l’abitazione di una parente. Lo confermano all’Adnkronos fonti del sindacato Polizia Penitenziaria Sappe. Le ricerche proseguono per individuare gli altri cinqueche hanno fatto perdere le loro tracce. Nel penitenziario, alcunihanno acceso piccoli fuochi all’interno delle celle in segno di protesta. Sul posto, riferiscono all’Adnkronos fonti sindacali della polizia ...

