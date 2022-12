Pianeta Milan

Il, ormai da quasi un lustro, è diventato molto "americano", nella proprietà è nella filosofia: prendiamo allora come riferimento i rossoneri, per andare a scoprire quali siano i giocatori che ...C'è la data del summit! Il mercato invernale è alle porte, ma ilha concentrata tutta la sua ... Dopo i magistrali prolungamenti chiusi per Tonali, Kalulu e, è arrivato il momento più ... Milan, Tomori guardiano della difesa: dai un voto al suo 2022 | SONDAGGIO Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Fabrizio Romano in un approfondimento su Sos Fanta ha fatto chiarezza Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Fabrizio Romano in un appr ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...