Luca Onestini fa litigare Sarah Altobello e Nikita Pelizon | cos’è successo

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nemmeno a Natale si sta tranquilli al Grande Fratello Vip 7. Non solo litigi alla vigilia, ma anche a Natale. Da quandohanno interrotto la loro “frequentazione” in Casa, è guerra aperta. L’ex tronista di Uomini e Donne mal digerisce la triestina ormai, la reputa falsa, bugiarda, una persona da cui stare lontani, che inventa dal nulla accuse sugli altri per metterli in cattiva luce. Forte di questa convinzione, fondata su una visione diametralmente opposta di quanto accaduto tra di loro,in Casa sta parlando di lei ogni giorno e spifferando anche le confidenze fatte dalla concorrente all’epoca della loro frequentazione. Oggi l’ha fatto con, scatenando una reazione imprevista. Leggi anche: Dove vedere la replica ...