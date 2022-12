Lorenzo Musetti | è solo l’inizio | speranze e conferme verso il 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il 2022 è stato l’anno della consacrazione per. Il toscano classe 2002 è riuscito a centrare il primo successo in carriera in un torneo ATP e dopo pochi mesi anche il secondo. Ha dimostrato di potersela giocare con qualsiasi avversario, ottenendo scalpi illustri nei vari tornei disputati. Non benissimo in ottica Slam, ma il futuro sembra essere dalla sua parte. Inizio complicato Se qualcuno gli avesse detto, a inizio stagione, che avrebbe chiuso l’anno da numero 23 del mondo, probabilmentenon ci avrebbe creduto. Il 2022 del giovane carrarese è iniziato male: due sconfitte in terra australiana al primo turno, ad Adelaide e all’Australian Open contro il padrone di casa De Minaur. Fino a marzo non va meglio, tolti un paio di successi a Rotterdam, unico torneo in cui va oltre il secondo ...