Globalist.it

E laStato fallito. Ora a sancirlo è anche l'Onu.Stato fallito Ne scrive Giulio Cavalli su La Notizia del 23 dicembre: "Se servissero altre prove ieri i membri del Consiglio di ...Il risultato, oggi, è che un Paese che per l'Italia è prioritario nel Mediterraneo come laè nelle mani distatus quo diviso fra Turchia e Russia: Ankara col Qatar che sostiene il governo ... Libia, uno Stato fallito anche per l’Onu. E neanche a Natale c’è pace per i migranti Le elezioni non si sono tenute, il Paese nordafricano è in perenne balia del caos armato. E la Libia è uno Stato fallito. Ora a sancirlo è anche l’Onu.I libici arrivano su barche veloci, armati e con toni aggressivi. Nel migliore dei casi spaventano le persone da soccorrere. Nel peggiore le riportano in ...