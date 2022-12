Il conduttore malato terminale di cancro | Non dirò niente ai miei figli

Corriere della Sera

Perché spezzare i loro cuori proprio quando possono divertirsi così tanto" " Cerchiamo di andare avanti normalmente ", aggiunge il. "Abbiamo deciso di non piangere e di sfruttare al ...È con straziante lucidità che Jonnie Irwin , il 49ennestar della tv inglese, racconta in un'intervista al Daily Mail come si sta accingendo a vivere l'ultimo Natale della sua vita. Il ... Jonnie Irwin, il conduttore malato terminale: «È il mio ultimo Natale in famiglia» Il conduttore, malato di cancro, era stato licenziato dopo la diagnosi. Teme che i suoi 3 figli, che sono ancora piccoli, debbano crescere senza di lui e che con il tempo lo possano dimenticare ...Jonnie Irwin, popolare conduttore televisivo inglese, ha un cancro in fase terminale. In un'intervista racconta il suo ultimo Natale in famiglia ...