Bisogna fare di più Morte Frattini | il doloroso sfogo di Calderoli | cos' è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) Un Natale triste, segnato dal dolore per la scomparsa di Franco, il presidente del Consiglio di Stato, morto a 65 anni al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da qualche tempo. Ad esprimere il suo cordoglio, anche Roberto, il quale afferma: "In questo giorno speciale del Natale piango la scomparsa dell'amico Franco, con cui ho condiviso anni di lavoro insieme al Governo. Perdiamo un uomo che per decenni ha servito bene le nostre istituzioni, dando il massimo impegno, con passione e serietà, mettendoci il cuore e mettendo la sua preziosa competenza da giurista al servizio del Paese". Così, oggi ministro per gli Affari regionali e le autonomie. E ancora, il leghista aggiunge: "Sono addolorato e in questo momento non posso che pensare anche all'altro amico, e ...