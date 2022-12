Ultime Notizie Roma del 24-12-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)dailynews radiogiornale sabato 24 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio in Sicilia Giuliano Ferrigno manovra 2020 tre misure contro il caro energia ma anche cuneo fiscale pensioni giustizia autonomia oltre a 10 diverse modalità di regolarizzazione nella cosiddetta tregua ti arriva all’ultimo miglio la legge di bilancio approvata dalla camera per poi passare al Senato il 27 dicembre per l’approvazione definitiva Ecco le principali misure in breve energia nel 2023 vengono stanziati i fondi a sostegno di famiglie e imprese coperti Grazie allo scostamento di bilancio per 21 miliardi extra profitti la manovra introduce un contributo straordinario per il 2023 per Chi produce in porta distribuisce vende energia elettrica Gas Natural prodotti petroliferi taglio del Cuneo confermato l’esonero contributivo del 2% per redditi fino a €35000 Il Taglio sale al 3% ...