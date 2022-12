(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ di cinquee 20 feriti il bilancio di unnel centro di, ha denunciato l’ufficio di presidenza. Su Twitter il capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato alcune immagini delle vittime dell’attacco odierno, affermando che tutto questo è accaduto “alla vigilia di Natale, nella parte centrale della città”. Intanto secondo quanto afferma l’intelligence britannica nel suo bollettino quotidiano sull’andamento della guerra, la Russia sta probabilmente limitando gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine a causa delle sue scorte limitate di missili. La mancanza di munizioni limiti anche le operazioni offensive di terra. “Sin da ottobre, la Russia – si legge- ha aumentato le sue forze in ...

Si aggrava il bilancio dei bombardamenti russi sulla città, come riferiscono le autorità di Kiev. 'La carenza di munizioni rimane molto probabilmente il fattore chiave limitante dell'offensiva russa', ...La guerra incontinua con il calvario quotidiano die distruzione. Negli ultimi tempi Putin ha mutato la strategia e ha attinto a nuovi modelli di sterminio la cui memoria sembrava ... Ucraina, 5 morti in bombardamento russo a Kherson (Adnkronos) – E’ di cinque morti e 20 feriti il bilancio di un bombardamento russo nel centro di Kherson, ha denunciato l’ufficio di presidenza ucraina. Su Twitter il capo dello staff del presidente V ...di Agazio Loiero – Il Natale di quest’anno si presenta sotto infausti presagi. La pandemia, malgrado gli sforzi degli scienziati per trovare sempre più potenti vaccini, è ancora tra noi al ritmo di ce ...