Manovra 2023 | da fisco a pensioni e Rdc | tutte le misure

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dall’allargamento della platea della flat tax al taglio del cuneo fiscale, alla stretta al Rdc, lee il superbonus passando per una serie di consuete micro-norme. Laha incassato il via libera della Camera e passa al Senato per il via libera definitivo entro il 30 dicembre. Queste le principali: FLAT TAX PIU’ AMPIA E TAGLIO. Si allarga la platea di professionisti e partite Iva beneficiari del regime forfettario al 15%: sale infatti da 65 mila a 85 mila euro la soglia dei ricavi o compensi per avere diritto all’agevolazione. Inoltre fino a 100 mila euro viene applicata la flat tax incrementale del 15% sulla differenza tra l’incremento e il reddito più alto dell’ultimo triennio. La Legge di Bilancio conferma il taglio contributivo del 2% per redditi fino a 35mila euro e ...

ROMA - Possibilità molto limitate per chi nelvoglia andare in pensione in anticipo : quota 103 , la nuova misura transitoria che sostituisce quota 100 , in attesa di una vera riforma della legge Fornero , include solo chi ha almeno 41 anni ...MILANO - Più di metà della, circa 20 miliardi totali, sono stati destinati al contrasto del caro energia. Ecco le principali misure. I crediti di imposta per le imprese Lo strumento principale è il rafforzamento del ... Manovra 2023, via libera della Camera: il testo passa al Senato Interventi per circa 40 miliardi, tra maggiori spese e minori entrate, di cui circa la metà vanno ad incrementare il deficit del 2023. Sostanziale via libera da parte della ...La variazione di bilancio Con 184 voti a favore, 122 contrari e due astenuti l'Aula della Camera approva la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno ...