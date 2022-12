Fuga di gas e incendio | paura ai Castelli | due intossicati | scatta l’evacuazione del palazzo

(Di sabato 24 dicembre 2022)nella tarda serata di ieri, venerdì 23 dicembre 2022, aiRomani dove unè scoppiato all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Militari dell’Arma dei Carabinieri. L’intero stabile è stato fatto evacuare per precauzione.di gas ad Ariccia Il rogo è divampato in uno stabile situato in Via Vito Volterra ad Ariccia. A causare le fiamme sembrerebbe essere stata unadi gas. Da quanto si apprende due persone sono rimaste intossicate (fortunatamente non in modo grave) e portate per questo in Ospedale. La casa dove si è verificato l’è stata dichiarata inagibile. su Il Corriere della Città.

Il Mattino di Padova

Un rogo dovuto a fuoriuscita dida una bombola che ha interessato un appartamento al quarto piano. Due uomini sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ariccia per intossicazione e ...Da poco dopo le 8.30, di sabato, i vigili del fuoco sono impegnati per undiin Via Gramsci, Via Montello a Cadoneghe, dove era in corso il mercato settimanale che è stato evacuato. I pompieri accorsi da Padova con il personale di prima partenza e il funzionario di ... Fuga di gas al mercato di Cadoneghe, recintate le bancarelle CADONEGHE - Da poco dopo le 8.30, di sabato, i vigili del fuoco sono impegnati per un fuga di gas in Via Gramsci, Via Montello a Cadoneghe, dove era in corso il mercato settimanale che è ...Paura nella notte ad Ariccia, comune dei Castelli Romani alle porte di Roma. Intorno alle 23 di venerdì 23 dicembre, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti insieme a vigili del fuoco e 1 ...