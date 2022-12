Femminicidio a Castelvetrano | 29enne uccisa a coltellate nella sua abitazione | fermato il marito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nuovo caso diin Sicilia. La vittima è laMaria Amatuzzoalsuaa Maridi Selinunte, frazione marinara di, nel Trapanese. Ad ucciderla sarebbe stato il, subitodai carabinieri e portato in caserma per essere interrogato. Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe avvenutoloro. Al momento non si conosce il movente dell’omicido. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.