Corato | la recita di Natale parla di morte | bimbi in lacrime e genitori infuriati Il regista | «Un fraintendimento»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non se l’aspettavano i bambini, che a una parte dello spettacolo dovevano partecipare in prima persona, e neanche i, venuti a seguire la tradizionalenatalizia dei figli, e che quest’anno non si sono sicuramente annoiati. Quando si sono accese le luci sul palco infatti, ilde La cattedrale vivente ha esordito con un monologo che ha sorpreso gli adulti e spaventato i bambini: «Dobbiamo cacciare l’ala dell’Angelo nero che dà lache annuncia lae quindi annuncia la Vita, perché se nasci tu lo sai che devi morire». In platea sono iniziate a scendere le, non di commozione ma di angoscia, deie delle bimbe, mentre iprovavano a consolare i loro figli lasciando i locali della Cantina Terra Maiorum ...

