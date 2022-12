Caos plusvalenze | Leonardi | “Il valore lo fa chi compra”

Sportitalia

Ora la lente di ingrandimento è tornata anche sulla situazione legata al casocon ... Caso Juventus, Alvino stuzzica sui social:tra i commenti Inevitabile che un argomento come quello ...Ma l'opzione Dalot si complica La richiesta presentata dalla Procura federale per la revoca della sentenza del processo sportivo relativo alleha creato nuovoall'interno della ... Caos plusvalenze, riaperto caso Juventus: non solo i bianconeri ... Il primo tempo di una lunga partita, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è stato vinto dalla Juventus che sarebbe riuscita a evitare le accuse della Procura di Torino ...L'inchiesta che vede protagonista la Juventus continua a tenere banco. Reazioni social ad tweet di Carlo Alvino ...