(Di sabato 24 dicembre 2022) Lo sci di fondo, terminata domenica scorsa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022-in Svizzera, a Davos, dà appuntamento direttamente alde Ski: si gareggerà infatti da sabato 31 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 2 e giovedì 5. Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: sabato 31 sprint tl e domenica 1 pursuit tc, poi riposo e trasferimento ad Oberstdorf, in Germania, dove ci saranno martedì 3 la gara distance tc con partenze ad intervalli e mercoledì 4 la pursuit tl, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la sprint tc di venerdì 6, la mass start tc di sabato 7 e la mass start final climb tl di domenica 8, che decreterà i vincitori delde Ski. Le gare delde Ski saranno trasmesse in ...

OA Sport

Anche per il2023 del ciclismo mondiale è stato confermato l'appuntamento con l' UAE, che andrà in scena dal 20 al 26 febbraio sulle strade degli Emirati Arabi. Prima della corsa maschile, ci sarà ...... Alberto Cirio, dal sindaco, Stefano Lo Russo, e dal direttore generale delde France, ... In particolare la terza messa aper l'inizio di luglio scatterà da Piacenza per poi entrare in ... Calendario Tour de Ski 2023: tutte le tappe, programma, orari, tv, streaming Napoli non va in vacanza per le feste. Anzi: la città si gioca tanto, fino al 31 dicembre, dal punto di vista dell’indotto. E infatti il calendario di eventi è fittissimo, ...Svelato il percorso dell’edizione 2024: si entrerà alla Piratella per poi dirigersi verso Bologna. Il sindaco Panieri: "Risultato straordinario" ...