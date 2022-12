Wilma Goich a sorpresa ce l' ha fatta | il bacio nella notte al GF Vip

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Come sottolineato anche da Leggo.it , infatti, non si comprende esattamente il significato di quel gesto. Era un semplice modo per darsi dell'affetto? Un castodella buona? Oppure, per i ...

Fanpage.it

Nuovo 'colpo di scena' al GF Vip con un bacio galeotto che nella notte ha fatto molto parlare. ProtagonistaNon ha mai nascosto il 'debole' per Daniele Dal Moro e adesso pare essere riuscita, almeno in parte, ad ottenere ciò che voleva. Stiamo parlando diche nella Casa del GF Vip, ...Mattinata turbolenta nella casa del GF Vip., appena sveglia, si è scagliata contro alcuni concorrenti. La cantante, infuriata come non mai, si è lasciata scappare una bestemmia e adesso è a rischio squalifica. GF Vip:a ... Wilma Goich al GF Vip: Dobbiamo fare sesso 20 anni che non lo faccio, porta il lubrificante Nel mentre come sappiamo nelle ultime settimane è nato un rapporto speciale tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. La cantante si è legata infatti proprio all’ex tronista di Uomini e Donne, ammettendo ...Wilma Goich finisce al centro della polemica per una sua frase: ecco cosa è accaduto e le parole della cantante.