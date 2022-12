Via libera a 4 | 5 miliardi per l’alta velocità al Sud

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA – Viaa 4,5di euro peral Sud. Sono stati infatti approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici due progetti fondamentali per il Mezzogiorno e per il completamento della dorsale europea con il Ponte sullo Stretto. Sulla Salerno-Reggio Calabria partirà la fattibilità tecnico-economica dei primi 33km tra Battipaglia e Romagnano, mentre per la Palermo-Catania si procederà con il progetto definitivo della Tratta “Fiumetorto – Lercara Diramazione”. Soddisfazione è stata espressa dal ministro per le infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini: “Più connessioni, più scambi commerciali, più: l’Italia riparte da Nord a Sud”, ha scritto sul suo canale Telegram. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

