Testi generati da AI con occhio alla SEO | arriva la nuova funzione di SEOZoom!

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) - Napoli, 23 Dicembre 2022 - Un supporto per la ricerca di idee e la strutturazione dell'articolo, che semplifica e velocizza le operazioni di scrittura su ogni tipo di tema e settore ma "non sostituisce assolutamente il lavoro umano di controllo e revisione", come sottolineano Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, i professionisti che hanno sviluppato SEOZoom sette anni fa e che oggi aggiungono un nuovo, eccezionale strumento al servizio di tutti gli utenti, anticipando ancora una volta i competitor di tutto il mondo. Da oggi, infatti, è possibile utilizzare l'Assistente Editoriale avanzato che consente la creazione diottimizzati per "accontentare" Google e utenti sfruttando le più progredite tecniche dei sistemi di AI. Per la prima volta, quindi, è possibile usare l'Intelligenza Artificiale applicataSEO per produrre contenuti ...

Adnkronos

