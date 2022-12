Stati Uniti | eccezionale tempesta di neve nelle feste | temperature fino a -45°

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Voli cancellati, oltre 135 milioni di persone in stato di allerta e piani di emergenzastrade: neglista per abbattersi una fortissima ondata di gelo che lo stesso National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale, ha definito “un evento che capita una volta in una generazione”. Proprio nel periodo di Natale, particolarmente trafficato. L’allarme lanciato dalle autorità si estende da costa a costa e raggiunge l’estremo sudal confine trae Messico e la Florida. Coinvolto anche il Canada. Nei prossimi giorni sono previstea -45° in alcune parti del Paese. “Questa non è una nevicata come quelle di quando eravate piccoli. Questa è roba seria”, ha detto il presidente Joe Biden durante una ...